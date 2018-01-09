أول مبارة كرة قدم تحضرها النساء في السعودية

مباراة الأهلي والباطن يوم ١٢ يناير ع ملعب "الجوهرة" ستشهد اول تواجد للعائلات في الملاعب السعودية.. الملاعب الثلاثة المعتمدة لإستضافة العائلات في "جدة والرياض والدمام" مدرجاتها اصبحت جاهزة لإستقبالهم.. هنالك اماكن ومداخل وبوابات مخصصة للعائلات فقط 👍🏼 pic.twitter.com/Ex4G4wogio— تركي الغامدي (@Tu_Alghamdi) December 24, 2017
وأعلنت السلطات في وقت سابق أنه سيكون من حق النساء حضور مباريات كرة القدم التي ستقام في "استاد الملك فهد" في الرياض، و"مدينة الملك عبدالله" في جدة، و"ملعب الأمير محمد بن فهد" في الدمام.
الاهلي والباطن أول مباراة لدخول العوائل..وسيليها الهلال والاتحاد..وأراهن بان الموضوع سيمر بكل رقي وبشكل حضاري..لن أراهن على رجال الامن في ضبط النظام فحسب..بل أراهن على اخلاق أبناء بلدي ووطني وشعورهم بالمسؤولية..وعن نفسي رايح رايح الملعب💚 pic.twitter.com/gOQJiQ4NPe— طلال عبدالله (@talal_abdullah) January 7, 2018
واتخذت السعودية قرارا في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي رفع الحظر عن دخول النساء إلى ملاعب رياضية والسماح لهن بحضور مباريات في ثلاثة ملاعب بدءا من مطلع عام 2018.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)