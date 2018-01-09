البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

وبموجب القرر الجديد، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاء لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 13 يناير/كانون الثاني المقبل
وبموجب القرر الجديد، تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
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