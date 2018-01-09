البرلمان المصري يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاء لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 13 يناير/كانون الثاني المقبل