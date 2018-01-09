المعارضة التونسية تتعهد بتوسيع الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية

تعهد حزب المعارضة الرئيسي في تونس، اليوم الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني، بتوسيع نطاق الاحتجاجات حتى إسقاط قانون المالية.

© REUTERS/ ZOUBEIR SOUISSI تونس: أحداث الاثنين شغب لا علاقة له بالاحتجاج على الغلاء

وقال حمة الهمامي زعيم "الجبهة الشعبية"، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس: "اليوم لدينا اجتماع مع أحزاب معارضة أخرى لتنسيق تحركاتنا، ولكننا سنبقى في الشارع وسنزيد وتيرة الاحتجاجات حتى نسقط قانون المالية الجائر".

ووصف الهمامي قانون المالية، بحسب ما قالت "رويترز"، بأنه "جائر وغير عادل"، مشيرا إلى أنه يستهدف خبز التونسيين ويزيد معاناتهم، وذلك بعد ليلة من احتجاجات عنيفة شهدت مقتل أحد المتظاهرين.

كما دعا زعيم "الجبهة الشعبية" التونسيين للتظاهر، قائلا "ندعو التونسيين إلى مواصلة النضال".

وكانت الحكومة قد أقرت زيادة في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والبنزين وفرضت ضرائب جديدة، دخلت حيز التنفيذ منذ أول يناير/ كانون الثاني الجاري.