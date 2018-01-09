حفتر: سيف الإسلام "رجل مسكين"... وصبرنا له حدود

هاجم المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، اليوم الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني، طرح اسم سيف الإسلام القذافي، للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

© Sputnik. Vladimir Astapkovitch محلل ليبي: لا يستبعد أن يخلع حفتر زيه العسكري ويترشح للانتخابات

وقال حفتر ، في حوار مع مجلة "جون أفريك" الفرنسية الأسبوعية، نقلتها وكالة أنباء الأناضول، إن "العديد من السذج لا يزالون يؤومن للأسف بسيف الإسلام".

وتابع قائلا "يحاول البعض مساومة سيف الإسلام، لكنه مجرد رجل مسكين، يحاولون استغلاله مقابل المال".

وكانت مصادر عديدة قد طرحت فكرة ترشح نجل العقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، إلى رئاسة البلاد، مشيرة إلى حظوظه وافرة لإرساء حل وتسوية نهائية للوضع في ليبيا.

وأشار حفتر في حواره، الذي نقلته أيضا صحيفة "ليبيان إكسبريس" الناطقة باللغة الإنجليزية إلى أنه من الضروري تنظيم الانتخابات، قبل أن يتمكن المسؤولون المنتخبون من الاتفاق على الدستور.

وأضاف بقوله:

"نعطي الأولوية للمسار السياسي، عندما نشأت إمكانية التوصل لحل عن طريق صناديق الاقتراع، بالفعل توقفنا، ونسعى لتجنب إراقة الدماء، لكن صبرنا له حدود، فليبيا ليست مستعدة بصورة كاملة للديمقراطية".

واستطرد بقوله: "إذا ما تأكدنا أن هذا الطريق هو طريق مسدود، فإن لدينا خلايا نائمة في 10% من الأراضي، التي لا نسيطر عليها ومن السهل تفعيلها".

وتحدث حفتر عن احتمالات الوساطة الجزائرية، قال: "أنا واثق من أنه إذا حاول الجزائريون الوساطة فسوف يفعلون ذلك بطريقة محايدة".