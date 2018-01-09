سيارة فورد قديمة ونادرة تلفت الأنظار في العراق

بكعكة كبيرة كُتب عليها "البصرة تحتفل بمرور 100 عام على إحدى أقدم السيارات في العراق"، وبالأغنيات الخاصة بأعياد الميلاد احتفى عراقيون في مدينة البصرة بسيارة قديمة طراز فورد من إنتاج عام 1917 وكانت مملوكة يوما ما لخليل باشا آخر الولاة العثمانيين لبغداد.

والتقط شبان وأُسر صورا لهم، ولقطات سيلفي مع السيارة القديمة، التي عُرضت في سوق مبنى بصرة التجاري يوم 29 ديسمبر/ كانون الأول.

وتمكن محمد دحام، المالك الحالي للسيارة، من الوصول لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعُشاق السيارات القديمة.

وقال دحام لتلفزيون "رويترز" "هذه السيارة موديل 1917 نوع فورد هنري، صناعه أمريكية، مر على صناعتها 100 سنة. حصلت عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق هواة الكلاسيك".

© AFP 2017/ THIERRY CHARLIER فورد تختبر التكنولوجيا الجديدة للمركبات الذاتية القيادة في 2018

وأوضح أن سيارته القديمة ربما تكون مجرد تذكرة بأن العمر مجرد رقم لأن حالتها جيدة جدا وتعمل بكفاءة.

وأضاف دحام "أجريت عليها بعض الصيانة، يعني مثل الصبغ أو غيرها. الحمد لله السيارة تمام مئة بالمئة شغالة وبحالة جيدة جدا، إذا مو ممتازة، وشكرا جزيلا لكل البصريين والعراقيين والهواة، وشكرا لكم جزيلا".

واشترى دحام هذه السيارة قبل خمس سنوات بشرط واحد أن يحتفظ بها داخل العراق.

وأشار عراقي حضر الاحتفال إلى أنه لم ير مثل هذه السيارة اللهم إلا في الأفلام القديمة.

وقال رائد عبد الكريم "لفت انتباهي أن السيارة يعني موديل قديم هذه بصراحة ما شايفه فقط بالأفلام، يعني سيارة عراقية موديل قديم وتجدها حاليا عند أشخاص محتفظ بها فد شي راقي هذا، فد شي حلو".

وتعد محافظة البصرة، الغنية بالنفط، المركز التجاري الرئيس للعراق. وفي البصرة الميناء الوحيد للبلاد على الخليج وبها أكبر احتياطيات النفط والغاز العراقي.