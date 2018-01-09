تركيا تحجب موقعا معارضا للحكومة السورية

قامت تركيا بحجب موقع ما يعرف بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان" المعارض، الذي شكل لسنوات أحد المنابر الإعلامية التي كان يعتمد عليها الغرب لتسويق أكاذيبه حول ما يجري في سوريا، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن" السورية.