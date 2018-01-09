سيلفي مع الملك سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

والصورة المتداولة بشكل واسع تجمع الملك سلمان مع ابن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، ويظهر الملك سلمان في الصورة مبتسما.
صورة "سيلفي" التقطها الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز مع عمه مولاى خادم الحرمين الشريفين— خـ,ـآلـ,ـد سـ,ـفـ,ـرآنـ,ـ (@kaeeld_setr) January 9, 2018
والتُقطت الصورةاليوم خلال مأدبة غداء أقيمت في قصرالأميرةلطيفةبنت عبدالعزيز على شرف مولاى الملك سلمان
يشار إلى أن من عادة مولاى خادم الحرمين تناول الغداء مع إخوته في اجتماع دوري pic.twitter.com/3E8v0IIAZD
وبحسب صحيفة "الوسط" السعودية فإن الصورة ألتقطت خلال مأدبة غداء أقيمت في قصر الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز، على شرف خادم الحرمين الشريفين.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملك اعتاد على تناول الغداء مع إخوته في اجتماع دوري، ويحضر المأدبة مجموعة من الأمراء من أبناء إخوانه، وأخواته، وأحفادهم.
ووفقا لصحيفة "المواطن" السعودية فإن الملك سلمان سبق واتخذ صور سيلفي في أكثر من مناسبة، وأشارت الصحيفة إلى صورة ألتقطتها الطفلة شريفة الحقباني مع الملك.
كيف رد الملك سلمان على الطفلة صاحبة أشهر “سيلفي” عندما قالت له: “أنا من خوالك الدواسر” https://t.co/mGClx2MG46 👌🏻💚 pic.twitter.com/KtfKUflmlf— ࿐❉кv̯͡ɢ⁵⁶ (@kvg2oo9) September 23, 2017
وأيضا صورة أخرى مع طفل من المدينة المنورة، وقبلها التقطت طفلة صورة سيلفي مع الملك خلال رعايته للمهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس الملك عبد العزيز في ميدان الفروسية في الجنادرية.
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