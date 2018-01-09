سيلفي مع الملك سلمان يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة "سيلفي" لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

والصورة المتداولة بشكل واسع تجمع الملك سلمان مع ابن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، ويظهر الملك سلمان في الصورة مبتسما.

صورة "سيلفي" التقطها الأمير عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز مع عمه مولاى خادم الحرمين الشريفين

والتُقطت الصورةاليوم خلال مأدبة غداء أقيمت في قصرالأميرةلطيفةبنت عبدالعزيز على شرف مولاى الملك سلمان

يشار إلى أن من عادة مولاى خادم الحرمين تناول الغداء مع إخوته في اجتماع دوري pic.twitter.com/3E8v0IIAZD — خـ,ـآلـ,ـد سـ,ـفـ,ـرآنـ,ـ (@kaeeld_setr) January 9, 2018

​وبحسب صحيفة "الوسط" السعودية فإن الصورة ألتقطت خلال مأدبة غداء أقيمت في قصر الأميرة لطيفة بنت عبد العزيز، على شرف خادم الحرمين الشريفين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الملك اعتاد على تناول الغداء مع إخوته في اجتماع دوري، ويحضر المأدبة مجموعة من الأمراء من أبناء إخوانه، وأخواته، وأحفادهم.

ووفقا لصحيفة "المواطن" السعودية فإن الملك سلمان سبق واتخذ صور سيلفي في أكثر من مناسبة، وأشارت الصحيفة إلى صورة ألتقطتها الطفلة شريفة الحقباني مع الملك.

كيف رد الملك سلمان على الطفلة صاحبة أشهر “سيلفي” عندما قالت له: “أنا من خوالك الدواسر” https://t.co/mGClx2MG46 👌🏻💚 pic.twitter.com/KtfKUflmlf — ࿐❉кv̯͡ɢ⁵⁶ (@kvg2oo9) September 23, 2017

​وأيضا صورة أخرى مع طفل من المدينة المنورة، وقبلها التقطت طفلة صورة سيلفي مع الملك خلال رعايته للمهرجان السنوي الكبير لسباق الخيل على كأس الملك عبد العزيز في ميدان الفروسية في الجنادرية.