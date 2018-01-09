الجيش الإسرائيلي يقتحم غرب نابلس شمال الضفة الغربية بعد مقتل مستوطن

أفاد شهود عيان لوكالة "سبوتنيك" أن الجيش الإسرائيلي قام اليوم الثلاثاء باقتحام بلدات صرة وتل جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية وذلك على خلفية عملية إطلاق النار من السيارة التي أدت لمقتل أحد المستوطنين الإسرائيليين.

© AP Photo/ Sebastian Scheiner الجيش الإسرائيلي لـ"سبوتنيك": مقتل المستوطن الذي أصيب في إطلاق نار جنوب غربي نابلس

رام الله — سبوتنيك . وقال أحد الشهود: "الجيش الإسرائيلي اقتحم صرة وتل جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية" مضيفا أن هناك "مستوطنون يرشقون المركبات بالحجارة قرب بلدة حوارة".

وكان مصدر قد صرح لوكالة "سبوتنيك" أن "الجيش الإسرائيلي أعلن جنوب غرب نابلس منطقة عسكرية مغلقة وتجمعات للمستوطنين في أكثر من مكان".

وقبل ساعات قليلة، أصيب إسرائيلي واحد بجروح بالغة إثر تعرض سيارته لإطلاق نار شمالي الضفة الغربية، مساء اليوم الثلاثاء.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "إسرائيليا أصيب بجروح حرجة إثر تعرض سيارته لإطلاق نار بالقرب من مستوطنة حفوت جلعاد، غرب مدينة نابلس"، لافتة إلى أنه "نقل بمروحية عسكرية إلى أحد المستشفيات داخل إسرائيل".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان "تعرض أحد المستوطنين لعملية إطلاق نار، وأن التفاصيل لا زالت قيد البحث".

وأفاد شهود عيان لمراسل سبوتنيك بأن "الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات أمنية كبيرة إلى المكان الذي وقعت فيه عملية إطلاق النار، وباشر بعملية بحث وتمشيط".