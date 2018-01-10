الجيش السوري يفرض سيطرته على قرى ومواقع في محيط مطار أبو الضهور العسكري بريف إدلب

أفاد قائد ميداني أن "الجيش السوري يواصل تقدمه باتجاه مطار أبو الضهور العسكري في ريف إدلب، وسط معارك عنيفة يخوضها ضد مسلحي جبهة النصرة والفصائل المتحالفة معها".

© Sputnik. Dmitriy Vinogradov الدفاع الروسية تعلن تفاصيل الهجوم على قاعدتي حميميم وطرطوس في سوريا

دمشق — سبوتنيك . وقال القائد الميداني: "إن قوات الجيش السوري سيطرت على عدد قرى رسم النياص والعزيزية وجب الأبيض ورئيفة والبياعة الصغيرة والبياعة الكبيرة ورأس العين والبويدر وكولة البويدر ورسم الجحش ورسم البرج بريف إدلب وتلتي أبو رويل والمقبرة جنوب بلدة "أبو رويل" بريف حلب الجنوبي".

وتحدث القائد الميداني لوكالة "سبوتنيك" عن اشتباكات عنيفة تجري حاليا بين الجيش السوري ومسلحي النصرة في محيط مطار أبو الضهور العسكري، بالتزامن مع قصف جوي ومدفعي كثيف".

ويسيطر على مطار أبو الضهور كل من جبهة النصرة والحزب الإسلامي التركستاني وأجناد القوقاز المدعومين من تركيا.