تسجيل
18:46 10 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    البرلمان العراقي

    مرشح برلماني: اتحاد القوى العراقية يسعى لتحالف "عابر للطائفية" مع كتلة علاوي

    © Photo/
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    كشف مرشح "اتحاد القوى العراقية" عن الأنبار، النائب السابق كامل كريم الدليمي عن مساعٍ لإقامة تحالف "عابر للطائفية" بين الأحزاب السنية وكتلة نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي في الانتخابات المرتقبة المقرر إجراؤها في 12 أيار/ مايو المقبل، موضحا أن الأمر سيحسم في غضون الساعات المقبلة.

    القاهرة — سبوتنيك. وقال الدليمي في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، إنه "سيظهر تحالف جديد هذه الأيام، لكننا لم نتفق على اسمه بالتحديد حتى اللحظة، سيعلن عنه إما اليوم أو غدا"، متابعا "مبدئيا اشتركت القوى السياسية على مستوى الأحزاب السنية، والتي انفتحت أيضا على الأخ الدكتور إياد علاوي، وإذا تم الاتفاق اليوم سيعلن عن تحالف عابر للطائفية، ولكن إذا لم يتم الاتفاق سيعلن عن تحالف للمكون السني بقيادته المعروفة".

    رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري
    © Sputnik. Sergey Mamontov
    الجبوري يؤكد للمبعوث الأممي سعي العراق لإقامة الانتخابات بموعدها

    وأجاب الدليمي، الذي كان مرشحا لشغل منصب وزير الدفاع أواخر 2016، عن سؤال حول سعي اتحاد القوى الممثل للأحزاب السنية للتحالف مع علاوي، قائلا "نعم، لتشكيل تحالف جديد مختلف عن اتحاد القوى"، لافتا إلى أن الأجواء إيجابية حتى هذه اللحظة، وهناك أحزاب أخرى وشخصيات مستقلة مستمرة في الدخول للائتلاف".

    وتابع الدليمي "المباحثات مستمرة مع كل الأطراف وبالذات علاوي، الأقرب لتحالفنا، هناك أجواء إيجابية لكن لا نستطيع أن نحسم الأمر، قد يكون حسم هذا الموقف الساعات القادمة سلبيا أو إيجابيا، وإن لم يحسم إيجابيا فأعتقد أن هناك إيجابية في جمع أكبر عدد من الأحزاب في المناطق السنية في ائتلاف واحد".

    وحول عدم التحالف مع الكتل الكردستانية، كما جرت العادة، قال الدليمي "سابقا كنا قريبين من الإخوة في التحالف الكردستاني، ولكن حدثت أخطاء كبيرة أثرت على عرب كركوك، وتعرض أهل كركوك لضغوط كبيرة وقتل وتفجير من قبل الفضائل الكردية، مما شكّل حاجزا نفسيا بين الكتل العربية والأخوة في كردستان".

    أحد عناصر الشرطة العراقية يقبل العلم العراقي بعد تحرير الموصل، العراق 9 يوليو/ تموز 2017
    © REUTERS/ Alaa Al-Marjani
    الجبوري: الصراع على مصادر الطاقة هو سبب الصراعات في العراق

    وأوضح الدليمي "الآن أعتقد أن الأخوة في كردستان منقسمين بين الاتحاد الوطني والديمقراطي، وهم غير قادرين على تجميع صفوفهم في هذا الظرف، لذا هم بحاجة للاصطفاف سوية".

    ويتكون "اتحاد القوى العراقية"، بزعامة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، من عشرات الأحزاب والشخصيات، انبثق عن الحركات الاحتجاجية في المحافظات ذات الغالبية "السنية" التي شهدت اعتصامات واحتجاجات عُرفت بـ "المحافظات الست المنتفضة" ضد رئيس الوزراء السابق نوري المالكي أواخر 2013.

    وكان الجبوري قد رشح الدليمي مع نائبين آخرين لشغل منصب وزير الدفاع في أيلول/ سبتمبر 2016، بعد سحب الثقة من خالد العبيدي على خلفية اتهامات بالفساد، لكن رئيس الوزراء حيدر العبادي رفض المرشحين الثلاثة وعيّن رئيس أركان الجيش عثمان الغانمي وزيرا بالوكالة، حتى تعيين الوزير الحالي عرفان الحيالي.

    انظر أيضا:

    الجبوري يؤكد للبارزاني ضرورة التمسك بوحدة العراق والاحتكام للدستور
    العبادي يعود إلى العراق قادما من فرنسا.. و الجبوري يزور باريس
    العراق...تأسيس التجمع المدني للإصلاح وانتخاب رئيس البرلمان سليم الجبوري أمينا عاما
    الجبوري: نهاية "داعش" لا تعني نهاية الإرهاب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق اليوم, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشاركة فريق التجشيع بي كا أنويكس (قازان، روسيا) خلال المباراة بينه وبين بي كا تورينو (تورين، إيطاليا) لبطولة كأس أوروبا
    جميلات عالم الرياضة في عام 2017
    الجيش السوري يحاصر قاعدة التنف الأمريكية
    الجيش السوري يحاصر "مصنع التنف" لإنتاج الإرهاب
    الأكراد في الشرق الأوسط وقواتهم المسلحة
    خريطة توزع الأكراد وقواتهم المسلحة

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك