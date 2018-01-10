"أنصار الله" تنشر فيديو لعملية اقتحام موقع ضبعة السعودي في نجران

قال مصدر عسكري في الجيش اليمني المتحالف مع "أنصار الله"، إن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا، من تنفيذ عملية اقتحام ناجحة لموقع ضبعة العسكري في نجران في السعودية بتاريخ 6 يناير/ كانون الثاني 2018.

وأكد المصدر، في اتصال مع " سبوتنيك" اليوم الأربعاء، 10 يناير/ كانون الثاني، أن القوات استخدمت لأول مرة السلالم في عملية الاقتحام، حيث حاول الجيش السعودي ابتكار طرق لتحصين موقعه عن طريق تسوية الجبل بالجرافات.

وأضاف المصدر، أنه تم توثيق العملية وتصويرها والتي أظهرت تقدم القوات للموقع وتسلق الجنود بالسلالم، صوب تحصينات الموقع المتواجد بها عدد من الجنود السعوديين.

وقامت القوات بالاشتباك القريب والمباشر مع الجنود السعوديين الذين تفاجأوا بوصول الجيش واللجان الشعبية إليهم رغم تحصينات الموقع، بحسب المصدر.

وأوضحت المشاهد حالة التخبط والإرباك والهلع الكبير التي أصابت الجنود السعوديين، كما وصف المصدر.

ووثقت المشاهد اقتحام عدد قليل من القوات الجيش واللجان الشعبية وقتل كل من في الموقع من جنود الجيش السعودي.

وبينت المشاهد الجنود الذين قتلوا في عملية الاقتحام وقد تم مباغتتهم بسرعة وتنظيم أظهرا الكفاءة العالية التي يتمتع بها الجيش واللجان الشعبية وتحكمهم الكامل بمسار العملية الناجحة بالسيطرة السريعة على الموقع والقضاء على جميع من كان فيه، بحسب ما قاله المصدر العسكري.

وأوضحت المشاهد التحليق المكثف لطيران الأباتشي بعد السيطرة الكاملة على الموقع، وقيام المروحيات بالضرب العشوائي.

ووثقت الكاميرا عددا من الغنائم التي غنمتها القوات من عملية الاقتحام لموقع الضبعة العسكري في نجران.