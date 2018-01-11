سوريا: نستغرب تبني الخارجية الفرنسية لادعاءات "جبهة النصرة"

استنكرت سوريا على لسان مصدر في الخارجية، البيان الذي أصدرته فرنسا الأمس، والذي أدان ما سمّاه بعمليات القصف التي "يشنها النظام السوري على مدينة إدلب والحصار المفروض على الغوطة الشرقية".