رئيس اللجنة الخارجية بالكنيست: إسرائيل هي الجارة الأكثر استقرارا للأردن

وأكد ديختر على أن تل أبيب تبذل جهودا كبيرة من أجل "إعادة المياه لمجاريها مع عمّان، وذلك عبر إيجاد بديل لسفيرتها هناك على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين إسرائيل والأردن"، بسبب مقتل مواطنين أردنيين على يد موظف أمن السفارة الإسرائيلية الذي يدعى "زيف" بزعم محاولة أحدهم طعنه بمفك.
وقالت هيئة البث الإسرائيلي على موقعها "مكان" إن وزارة الخارجية الإسرائيلية في القدس منعت كبار المسؤولين فيها من المشاركة في نقاش أجراه "الكنيست" من أجل الرؤية السياسية حول العلاقات القائمة بين إسرائيل والأردن لكونه حساسا.
وأعقبت وزارة الخارجية بالقول إن ممثليها تعذرت عليهم المشاركة في هذا النقاش بسبب ارتباطات تتعلق بالجداول الزمنية.
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