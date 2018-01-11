الموساد يوجه ضربة قاسية لـ "حزب الله"

زعم موقع "المدن" اللبناني نقلا عن كتاب إسرائيلي صدر حديثا، أن تكون المخابرات الإسرائيلية (الموساد) قد نجحت بسرقة أموال تابعة لـ "حزب الله" اللبناني من خلال عقود واستثمارات وهمية.

وأشار الكاتب فيإلى أن الكتاب الإسرائيلي الصادر تحت مسمى "هاربون"، وهو اسم وحدة في المخابرات الإسرائيلية مختصة بمراقبة تمويلات المنظمات الإرهابية، نشر تفاصيل مهمة ومفيدة عن متابعة الموساد لشبكات مالية تابعة لـ"حزب الله" في الخارج.

وبحسب ما نشر في الكتاب، قام أحد رجال الأعمال المقربين من حزب الله بالسفر الى الإمارات بحثا عن استثمارات واستطاع خلال مدة قصيرة تحقيق أرباح طائلة، هذا الأمر دفع الكثير من أصدقاء رجل الأعمال الذين كانوا يتسلمون مناصب رفيعة في الحزب إلى إعطائه المال لتشغيلهم في استثمارات مشابهة. وبعدها قام رجل الأعمال بتأسيس شركة استثمارات جند لها رجال أعمال لبنانيين آخرين مقربين من حزب الله أو ينتمون إليه.

لكن هذه الامبراطورية المالية سرعان ما انهارت بحسب الكتاب. وكان ذلك من خلال عملية رد لأحد الشيكات المالية الخاصة بأحد قادة حزب الله، فظن رجل الأعمال أنه قد وقع خطأ ما. وعندما هاتف البنك أبلغوه أن الحساب فارغ. وهكذا حصل مع بقية المصارف. وما لبث أن اكتشف أن شركاءه في الخليج قد اختفوا مع مليارات الدولارات، منها مليار دولار لحزب الله.

وبحسب الكتاب، فإن الموساد كان هو السر، حيث أنشأ وحدة لتصفية حسابات الحزب ومنظمات فلسطينية.