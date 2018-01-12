رسالة الأمم المتحدة إلى التحالف العربي و"أنصار الله" في اليمن

ودعا ماكغولدريك، التحالف العربي إلى مواصلة السماح للسفن بالوصول إلى موانئ البحر الأحمر، وفي المقابل طالب المسؤول الأممي جماعة "أنصار الله" بالتوقف عن تهديد هذا الطريق الحيوي للوصول، كون التدفق المستمر للواردات هو شريان الحياة لملايين الشعب اليمني الضعيف.
ووصف المنسق الإنساني للأمم المتحدة في اليمن وصول 13 سفينة منذ 20 ديسمبر/ كانون الأول، تحمل كميات من الغذاء والوقود، الذي تشتد الحاجة إليه إلى اليمن، بـ"الأمر الإيجابي"، إلا أنه أقل بكثير مما هو مطلوب لتلبية الاحتياجات الإجمالية من الغذاء والوقود.
وعبر ماكغولدريك عن الترحيب بموافقة التحالف الذي تقوده السعودية على نقل 4 رافعات إلى ميناء الحديدة، مؤكدا أنه سيعزز قدرة الميناء وسيسمح بتحريك أسرع للسفن وبالتالي يساعد على تجنب كارثة إنسانية أكبر.
وجدد المسؤول الأممي الدعوة لجميع أطراف النزاع في اليمن إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة، ودون إعاقة إلى جميع المحتاجين في جميع مناطق اليمن. مشددا أن على جميع الأطراف تيسير عمل الشركاء في المجال الإنساني.
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