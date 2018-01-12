"روستوريزم" تعطي "الضوء الأخضر" لعودة السياح الروس إلى مصر

أعطت الوكالة الفيدرالية للسياحة "روستوريزم"، اليوم الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، الضوء الأخضر، لعودة السياح الروس إلى مصر.

موسكو — سبوتنيك . أعلن رئيس الوكالة الفيدرالية للسياحة، أوليغ سافونوف، أن شركات السياحة الروسية يمكنها تنظيم الرحلات السياحية إلى مصر ، ولكن بما يتفق تماما مع المرسوم الرئاسي على أساس رحلات منتظمة إلى القاهرة.

ونقلت عدد من وسائل الإعلام عن "روستوريزم" تأكيدها أن منظمي الرحلات السياحية مسموح لهم تنظيم رحلات سياحية فقط على أساس رحلات منتظمة إلى القاهرة، وأنه من غير المسموح بيع أي رحلات جوية إلى أي مدن أخرى، حتى لو عبر القاهرة.

كما انتشر أيضا بأن منظمي الرحلات السياحية ممنوعون من بيع الرحلات السياحية إلى أي مدينة مصرية باستثناء القاهرة، وهذا ينطبق أيضا على النقل الداخلي عبر الحافلات إلى المنتجعات السياحية المصرية المشهورة، وكذلك الإقامة في الفنادق فيها.

ولكن رئيس الوكالة الفيدرالية للسياحة، أوضح لوكالة "سبوتنيك"، أن هذه المعلومات ليست صحيحة.

وأضاف قائلا: "من الممكن لشركات السياحة تنظيم وبيع الرحلات السياحية إلى مصر، ولكن فقط على أساس النقل الجوي المنتظم إلى القاهرة".

وقال سافونوف بهذا الصدد:

"سمح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بموجب مرسومه الصادر في 2 يناير/كانون الثاني، بنقل جوي منتظم إلى القاهرة. وأصدرنا على الفور بيانا رسميا من روستوريزم، بأن منظمي الرحلات السياحية يمكنهم الآن أن تنظيم رحلات سياحية إلى مصر. ويتم تحديد مكونات الرحلات السياحية من قبل منظمي الرحلات السياحية، وهذا هو النشاط الإنتاجي للكيان الاقتصادي. ولدينا قاعدة تشريعية، ونحن بالطبع نمتثل للأحكام المنصوص عليها في المراسيم الرئاسية."