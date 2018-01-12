صفقة أسلحة أمريكية إلى السعودية

أعلنت شركة "سيكورسكي" الأمريكية أنها تعاقدت مع المملكة العربية السعودية من أجل بيعها طائرات هليكوبتر.

© REUTERS/ HAMAD I MOHAMMED نساء السعودية في ملاعب الكرة (فيديو + صور) وسوف تتسلم السعودية 17 طائرة هيلكوتبر بلاك هوك "UH-60M"، مقابل 193.85 مليون دولار أمريكي، حسب موقع "Jane's 360"

ويشمل الاتفاق الذي أعلنته وزارة الدفاع الأمريكية، 8 طائرات هيلكوبتر إلى الحرس الوطني السعودي، و9 طائرات للقوات الخاصة.

وتسلم الطائرات حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2022، حسب موقع "Jane's 360"

وقال المتحدث باسم "لوكهيد" (الشركة التي تملك سيكوسكي)، إن هذه الطائرات كانت جزءا من المبيعات العسكرية الأجنبية

وأضاف أنه من غير الواضح إذا كانت تمثل الطائرات الـ17 أمرا جديا أم أنها كانت ضمن المعلن عنه من قبل، حسب موقع "Jane's 360"

وتابع المتحدث أن هذه الطائرات لا تدخل أيضا ضمن العقد الذي وقع في يوليو/ تموز 2017 مع السعودية بشأن طائرات "40 UH-60M" وأخرى طبية "75 HH-60M".