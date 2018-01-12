اليمن... قتلى وجرحى بمواجهات في البيضاء وتعز والجوف

تجددت المواجهات بين قوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المدعومة بالتحالف العربي ومسلحي جماعة "أنصار الله" في محافظة البيضاء بالتزامن مع مواجهات في محافظة تعز في اليمن.

© REUTERS/ KHALED ABDULLAH اليمن: قتلى من عناصر القاعدة بغارات أمريكية على محافظة البيضاء

صنعاء — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لـ"سبوتنيك"، إن مسلحي "أنصار الله" هاجموا أمس الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، مواقع للجيش اليمني في تبة العلم بمنطقة قيفة في مديرية القريشية بمحافظة البيضاء وسط اليمن.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أوقع قتلى وجرحى في صفوف قوات الرئيس هادي.

في الأثناء، أفاد مصدر محلي بأن قوات الرئيس هادي تفرض حصارا على مواقع مسلحي "أنصار الله" في جبل مركوزة الاستراتيجي في مديرية ناطع، تمهيدا لاقتحامه.

على صعيد آخر، أشار مصدر ميداني في "أنصار الله" بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن إلى إعطاب مسلحي الجماعة مدرعة وآلية عسكرية لقوات الرئيس هادي شمال منطقة يختل في مديرية المخا.

وأضاف، أن "أنصار الله" استهدفوا مواقع للجيش اليمني في البوابة الشرقية لمعسكر خالد بن الوليد الاستراتيجي في مديرية موزع.

إلى ذلك، سقط قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي بقصف شنته جماعة "أنصار الله" في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

ووفقا لمصدر وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، استهدف مسلحو "أنصار الله" بقذائف المدفعية تجمعات للجيش اليمني في منطقة المهاشمة بمديرية خب والشعف، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

أما في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن، قصف مسلحو "أنصار الله" آلية محملة بأفراد من قوات الرئيس هادي بصاروخ موجه في وادي الربيعة جنوب مديرية صرواح، ما أدى إلى احتراقها ومصرع من كانوا على متنها.

في سياق آخر، نفذ طيران التحالف غارتين على مديريتي باقم وكتاف في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وشنت القوات السعودية قصفاً مدفعياً وصاروخياً على مناطق متفرقة في مديريات منبه وشدا على الشريط الحدودي، وذلك عقب ساعات من مصرع شخص وإصابة آخر بإطلاق قوات حرس الحدود السعودي نيران رشاشاتها على منطقة الرقو في مديرية منبه.

بشأن مستجدات المواجهات الحدودية بين اليمن والسعودية، أبلغ "سبوتنيك" مصدر عسكري في محافظة صعدة بأن مدفعية مسلحي "أنصار الله" قصفت تجمعات للجنود السعوديين في رقابة سهوة بقطاع عسير.