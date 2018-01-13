سر المرأة التي رفضت قطر تسليمها إلى الإمارات

السيدة المقصودة التي طلب ولي عهد #إمارة_أبوظبي من أمير قطر تسليمها في 2015 هي آلاء الصديق التي تعرض والدها للاعتقال وإسقاط جنسيته، وحصلت على اللجوء السياسي في #قطر، ولم ترتكب جريمة في #الإمارات، وبقيت مع أقارب لها بالدوحة عندما قرر زوجها عبدالرحمن باجبير مغادرة قطر إلى #بريطانيا— عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) January 12, 2018
وأشار العذبة إلى موقف الإمارات في 1996 عندما رفضت تسليم قطريين اتهموا بمحاولة الإنقلاب على حاكم قطر وقتها حمد بن خليفة.
لماذا رفضت #إمارة_أبوظبي على لسان الشيخ زايد رحمه الله تسليم القطريين الذين كانت أبوظبي معهم ودعمتهم بمحاولة الانقلاب الدموي الفاشل ضد صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة في 1996 ويطلب ولي عهد الإمارة تسليم "امرأة" إماراتية في 2015 لم تقم بمحاولة إنقلاب دموي بالإمارة؟🤔 pic.twitter.com/Kj8RgpE833— عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) January 12, 2018
وكان محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، قد كشف في حوار مع التليفزيون القطري الرسمي، عن أزمة حدثت بين قطر والإمارات عام 2015،
الشيخ محمد بن عبدالرحمن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة #قطر: ما سأقوله في #برنامج_الحقيقة سيكون صريحا؛ لأنه من حق المواطن أن يعرف خلفيات #حصار_قطر فالمواطن القطري هو أكثر من تعرض للضرر بسبب الحصار..#الأزمة_الخليجية #إمارة_أبوظبي@MBA_AlThani_ @aromaihi @Lolwah_Alkhater pic.twitter.com/teiEH8SdSb— عبدالله بن حمد العذبة 🇶🇦 (@A_AlAthbah) January 12, 2018
وقال وزير الخارجية القطري إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد أرسل مبعوثا إلى أمير قطرالشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتسليمهم السيدة، لكن الأمير رفض طلبهم.
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