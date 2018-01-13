النفايات في لبنان... أزمة مستعصية وعنوان لـ "بازار انتخابي"

في أواخر تموز/يوليو من العام 2015، استفاق اللبنانيون على مشهد لم يألفوه منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، حينما تراكمت النفايات على نحو غير مسبوق في الشوارع، وذلك في ظاهرة لم تسلم منها مدينة أو بلدة أو قرية.

© AP Photo/ Bilal Hussein لبنان: الحراك المدني يهدد بتصعيد الاحتجاجات لحل أزمة النفايات بيروت- سبوتنيك . كان السبب وراء هذه الكارثة البيئية أن مطمر النفايات الأساسي في منطقة الناعمة جنوب بيروت قد اقفل، نتيجة لضغوط شعبية وسياسية، فيما حالت الخلافات بين النخبة الحاكمة، دون تجديد عقد الحكومة اللبنانية مع شركة "سوكلين" التي احتكرت خدمات رفع النفايات منذ التسعينيات، أو التعاقد مع شركة أخرى.





ولفرصة للحصول على مكاسب مالية وسياسية من الخطط المطروحة، فيما اتخذت المسألة عند البعض مقاربة طائفية، إذ جاهر كثيرون برفضهم استقبال "نفايات الطوائف الأخرى".





وعلى الرغم من أن الطائفية تشكل عنواناً للحياة السياسية والاجتماعية في لبنان، إلا أن الكارثة البيئية جعلت اللبنانيين يتوحّدون ضد الطبقة الحاكمة، فنزل الآلاف إلى الشوارع، في تظاهرات متواصلة، كان مركزها وسط بيروت، حيث مقر الحكومة والبرلمان، وذلك بعد تشكّل حملات شعبية ضد السياسات القائمة، كان أبرزها "طلعت ريحكتم"، و"بدنا نحاسب".

#طلعت_ريحكتم من قلب الـ #مطار: كش الـ #مطمر @BEYAirport https://t.co/5J3nkqPcxz pic.twitter.com/kYLudTT21F — Beirut Gate (@beirutgate) January 15, 2017 ​نجحت تلك التظاهرات الشعبية، التي قابلتها السلطات اللبنانية بالعنف، في الضغط على الحكومة لإيجاد حلول لمشكلة النفايات، وهو ما تحقق بالفعل من خلال خطة مؤقتة، لاستحداث عدد من المطامر في مناطق لبنانية عدّة، تمهيداً لطرح خطة مستدامة تراعي المعايير الدولية.

على هذا الأساس، تراجعت تدريجياً وتيرة التحرّكات الشعبية، وتلاشت كلياً، مع بدء رفع النفايات من الشوارع، بموجب الخطة الجديدة، التي قبلت بها الجمعيات البيئية على مضض، لكونها الحل الوحيد المتاح مرحلياً، يمهد لتنفيذ الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة التي أقرتها الحكومة اللبنانية في الأول من كانون الأول/ديسمبر العام 2015.

© Sputnik. ما هو سبب الفشل في حل أزمة النفايات في لبنان وفي جلستها الأخيرة، قررت الحكومة اللبنانية توسيع مطمر "كوستابرافا" القريب من مطار بيروت الدولي، بمساحة تتراوح بين 150 و200 ألف متر مربع، واستحداث معمل للتسبيخ (تفكيك بكتيري) في هذا المطمر بقدر 750 طن يومياً، وإطلاق مناقصات معامل التفكيك الحراري خلال الأشهر الستة المقبلة، فيما تمّ تأجيل البت بتوسيع مطمر برج حمود (شمال بيروت)، بمساحة 120 ألف متر مربع، نتيجة لاستمرار الخلافات في هذا الشأن.





القرار الحكومي بشأن توسيع مطمر "كوستابرافا" ومعامل التكفيك الحراري لم يكن مفاجئاً، فهو جزء من المرحلة الثانية من الخطة الوطنية للإدارة المتكاملة للنفايات، ولكنّه أثار مجدداً انتقادات من قبل الناشطين البيئيين، الذين يخشون من أن يؤدي فتح "بازار المحارق" إلى ضرب الخطة الشاملة، التي تقوم على تقليص حجم النفايات عبر الفرز.





ويقول الناشط البيئي بسام القنطار لوكالة "سبوتنيك" إن ملف النفايات يتحوّل مجدداً إلى "جزء من البازار الانتخابي المعهود لمختلف الأطراف، بما فيها تلك التي تشارك في الحكومة الحالية".





ويضيف القنطار أن قرار الحكومة اللبنانية يتجاهل حقيقة أن "معمل التسبيخ اللاهوائي في صيدا يستقبل يومياً قرابة 300 طن من نفايات بيروت، مع الإشارة إلى الكلفة العالية لهذا الخيار وفضيحة احتراق النفايات بعد تجميعها قرب المعمل من دون أية معالجة تسمح بإعادة استخدامها بدل رميها في البحر أو طمرها بالقرب من الشاطئ".