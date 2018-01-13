موقع جديد لوزارة الدفاع المصرية على "الإنترنت"

© AP Photo/ File القوات المسلحة المصرية تعلن مقتل باقي العناصر المتورطة في هجوم الواحات (فيديو)

وقال المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان إنه "استمراراً لجهود القوات المسلحة للتواصل مع الرأي العام وتوضيح كافة المعلومات والبيانات المرتبطة بأنشطة وإسهامات القوات المسلحة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، قامت القوات المسلحة بتطوير الموقع الرسمي لوزارة الدفاع على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، ليكون نافذة حديثة لعرض المعلومات والبيانات الرسمية الموثقة والمواد الإخبارية المختلفة، والإعلان عن الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها القوات المسلحة للمواطنين".

وأضاف المتحدث في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "هذه الخدمة تقدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية بخلاف اللغة العربية، إضافة إلى نشر المواد المصورة والأفلام التسجيلية والأغاني الوطنية التي تنتجها إدارة الشؤون المعنوية بأكثر من لغة".

وقال المتحدث العسكري إن "المركز الإعلامي العسكري قد شهد خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً بإدخال أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا نقل وتداول المعلومات بالشكل الذي يمكنه من المتابعة الموقوتة للرسائل الإعلامية التي تقدمها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية وتحليل مضامينها وإعداد التقارير الإعلامية لدعم متخذي القرار والمساهمة في نشر الوعي الثقافي والوطني لأبناء الشعب المصري".