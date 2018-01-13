موقع جديد لوزارة الدفاع المصرية على "الإنترنت"

وأضاف المتحدث في البيان الذي نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن "هذه الخدمة تقدم باللغتين الإنجليزية والفرنسية بخلاف اللغة العربية، إضافة إلى نشر المواد المصورة والأفلام التسجيلية والأغاني الوطنية التي تنتجها إدارة الشؤون المعنوية بأكثر من لغة".
وقال المتحدث العسكري إن "المركز الإعلامي العسكري قد شهد خلال الفترة الماضية تطوراً كبيراً بإدخال أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا نقل وتداول المعلومات بالشكل الذي يمكنه من المتابعة الموقوتة للرسائل الإعلامية التي تقدمها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية وتحليل مضامينها وإعداد التقارير الإعلامية لدعم متخذي القرار والمساهمة في نشر الوعي الثقافي والوطني لأبناء الشعب المصري".
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