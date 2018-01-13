الجيش السوري يسيطر على 15 قرية ومنطقة ويدمر تحصينات لـ"النصرة" بريف حلب

وأشارت "سانا" إلى أن عمليات الجيش اتسمت بالدقة والسرعة في التنفيذ وأسفرت عن القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم فيما قامت وحدات الهندسة بتمشيط القرى والبلدات لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون بين منازل المواطنين والشوارع الرئيسة والساحات العامة.
واستعادت وحدات من الجيش خلال اليومين الماضيين السيطرة على قرى وبلدات أم عنكش والصالحية وبرج حسين ضاهر وتل صومعة وجب أطناش فوقاني وجب أطناش تحتاني وسحور والحردانة والأسدية ورسم العميش وحوير الحص والبناوى وجب الأعمى وأم خان وأم العمد قبلى بعد مواجهات أدت إلى إيقاع خسائر بالافراد والعتاد في صفوف إرهابيي "جبهة النصرة".
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