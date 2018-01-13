الجيش السوري يسيطر على 15 قرية ومنطقة ويدمر تحصينات لـ"النصرة" بريف حلب

سيطرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الحليفة على قرى ومناطق جديدة بريف حلب الجنوبي وذلك بعد القضاء على آخر تجمعات وتحصينات تنظيم "جبهة النصرة" الارهابي والمجموعات المرتبطة به.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية " سانا " في حلب بأن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة واصلت تقدمها في القرى والمناطق التي ينتشر فيها إرهابيو "جبهة النصرة" والمجموعات المرتبطة به بالريف الجنوبي حيث تمت استعادة السيطرة على قيقان والأيوبية وكفر ابيش وبلوزة والمنطار والصفا وتليل الصفا وكفر كار وبنان وام جرن والزراعة وبرج الرمان وحفرة الحص وابو غتة وجب جاسم.

وأشارت "سانا" إلى أن عمليات الجيش اتسمت بالدقة والسرعة في التنفيذ وأسفرت عن القضاء على العديد من الإرهابيين وتدمير أسلحتهم وعتادهم فيما قامت وحدات الهندسة بتمشيط القرى والبلدات لإزالة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعها الإرهابيون بين منازل المواطنين والشوارع الرئيسة والساحات العامة.

واستعادت وحدات من الجيش خلال اليومين الماضيين السيطرة على قرى وبلدات أم عنكش والصالحية وبرج حسين ضاهر وتل صومعة وجب أطناش فوقاني وجب أطناش تحتاني وسحور والحردانة والأسدية ورسم العميش وحوير الحص والبناوى وجب الأعمى وأم خان وأم العمد قبلى بعد مواجهات أدت إلى إيقاع خسائر بالافراد والعتاد في صفوف إرهابيي "جبهة النصرة".