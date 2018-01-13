تحذيرات أمنية من كمين لـ"داعش" في وسط ليبيا

دعا مصدر أمني ليبي، المواطنين المارين بين مدينتي سرت والجفرة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر بسبب تواجد مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالمنطقة.

© Sputnik. Mikhail Voskresenskiy مقاتلو "داعش" الفارين من سوريا يكشفون امتلاك التنظيم لثروات هائلة

وقال المصدر، في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن عددا من مسلحي "داعش" أقاموا، اليوم السبت، حاجزا بسيارات دفع رباعي على الطريق بين مدينتي سرت والجفرة ، وتحديداً بعد مطار السبعين بمسافة 15 كيلومتراً باتجاه الجفرة.

وأضاف المصدر أن "4 سيارات دفع رباعي يستقلها نحو 20 عنصرا من التنظيم الإرهابي قاموا اليوم بإنشاء بوابة تفتيش بين سرت والجفرة جنوب وسط البلاد".

جدير بالذكر أن مسلحين يعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون لتنظيم "داعش"، ينتشرون بشكل لافت في المنطقة المذكورة ويقومون بالاستيلاء على متعلقاتهم.

وأعلنت لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت يوم الخميس الماضي، تلقيها بلاغات من مواطنين تتعلق باستيقافهم من جانب عناصر التنظيم الإرهابي بمنطقة وادي امراح الرابط بين طريق أبو قرين- الجفرة، جنوب غرب سرت.