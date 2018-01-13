تحذيرات أمنية من كمين لـ"داعش" في وسط ليبيا

وأضاف المصدر أن "4 سيارات دفع رباعي يستقلها نحو 20 عنصرا من التنظيم الإرهابي قاموا اليوم بإنشاء بوابة تفتيش بين سرت والجفرة جنوب وسط البلاد".
جدير بالذكر أن مسلحين يعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون لتنظيم "داعش"، ينتشرون بشكل لافت في المنطقة المذكورة ويقومون بالاستيلاء على متعلقاتهم.
وأعلنت لجنة تفعيل الأجهزة الأمنية بسرت يوم الخميس الماضي، تلقيها بلاغات من مواطنين تتعلق باستيقافهم من جانب عناصر التنظيم الإرهابي بمنطقة وادي امراح الرابط بين طريق أبو قرين- الجفرة، جنوب غرب سرت.
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