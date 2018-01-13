منظمة التحرير الفلسطينية: نرفض قبول إسرائيل كدولة يهودية

وأضاف البيان أن اللجنة شددت على رفضها لسياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة رفضها المطلق للحلول الانتقالية والمرحلية والدولة ذات الحدود المؤقتة، وكذلك قبول إسرائيل كدولة يهودية.
كما طالب البيان الدول العربية والإسلامية بتوفير شبكة أمان مالية من خلال منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعت اللجنة إلى حشد الجهود لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددة كذلك على ضرورة إنهاء الانقسام وتحقيق المُصالحة الفلسطينية.
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