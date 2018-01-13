إسرائيل تقرر إغلاق معبر "كرم أبو سالم" مع قطاع غزة

قررت السلطات الإسرائيلية إغلاق معبر "كرم أبو سالم" جنوب قطاع غزة، غدا الأحد 14 يناير / كانون الثاني، لأسباب أمنية.

القدس — سبوتنيك . ذكر بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم السبت 13 يناير / كانون الثاني، أنه تقرر، بعد تقدير الموقف، ألا يتم افتتاح معبر " كرم أبو سالم " غدا لعبور البضائع".

وأضاف البيان: "تم إطلاع الميجر جنرال يوآف مردخاي منسق أعمال الحكومة في المناطق، للتنسيق مع الجهات المعنية في السلطة الفلسطينية".

من جانبه قال مدير المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا في بيان مقتضب "الجانب الإسرائيلي أبلغنا بقرار إغلاق معبر كرم أبو سالم غدا الأحد لدواعي أمنية".

يذكر أن السلطات الإسرائيلية قررت في ديسمبر / كانون الأول الماضي، إغلاق معبر "كرم أبو سالم" بسبب المواجهات التي اندلعت، في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.



