مجلس النواب المصري يوافق على تعديل وزاري

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، 14 يناير/كانون الثاني، على تعديل اقترحه الرئيس عبد الفتاح السيسي في حكومة شريف اسماعيل.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، فقد شمل التعديل اختيار أبو بكر الجندي وزيراً للتنمية المحلية، وإيناس عبد الدايم وزيرة للثقافة، ورانيا المشاط وزيرة للسياحة، وخالد محمد علي بدوي وزيرا لقطاع الأعمال.

وكان عدد من أعضاء مجلس النواب المصري قالوا إن البرلمان سيصوت اليوم على تعديل وزاري محدود.

ويعطي الدستور المصري لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وكذلك الحق في إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.