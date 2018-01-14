مصدر: القاهرة لم تتلق أي وثائق من روسيا عن استئناف الرحلات الجوية

قال مصدر في وزارة الطيران المدني المصرية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، إن القاهرة لم تتلق أي وثائق فنية من روسيا بشأن استئناف رحلات الطيران، كما أن جدول الرحلات الجوية لم يتم تشكيله بعد.