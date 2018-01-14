وكالة أمريكية تتحدث عن هدية الملك سلمان التي قد تنقلب عليه

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE أكبر تهديد للحكم... التحدي الأخطر أمام محمد بن سلمان

وقالت الوكالة الأمريكية إن السلطات السعودية ، أخطأت في تقدير التكلفة الاقتصادية لهدية العاهل السعودي في الآونة الأخيرة للمواطنين السعوديين، والمعروفة باسم "بدل الغلاء".

ونقلت الوكالة عن بنك "أمريكا ميريل لينش" قوله إن السلطات السعودية أخطأت في تقدير تكلفة للمنح الملكية الممنوع للمواطنين، الذين يشتكون من غلاء الأسعار.

وكان الملك سلمان، قد أصدر أمرا ملكيا، هذا الشهر، بصرف بدل الغلاء، بعد تزايد شكاوى الشارع من تأثير ارتفاع أسعار الوقود، وإدخال ضريبة القيمة المضافة على عدد من الخدمات، في إطار خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط.

ونقلت "بلومبرغ" عن خبير الاقتصاد في لندن، جان ميشال صليبا، قوله: "الحكومة ستنفق بسبب تلك الهدية 61.8 مليار ريال، أي ما يعادل 16.48 مليار دولار، على حزمة تشمل دفع بدل شهري قدر ألف ريال للموظفين، وإعادة دفع البدلات السنوية المعلقة في 2017، وهي ما ستكلف الحكومة أيضا 50 مليار ريال".

وتابع قائلا

"كل تلك الأموال المدفوعة والمعلن عنها، سيكون لها تأثير دائم على الميزانية، ولا يمكن إلغاءها بصورة تدريجية خلال هذا العام، ، وهو ما يعطل جهود الإصلاح المالي، ويزيد من حدة التضخم".