دي مستورا يدعو لتحديد هوية المتورطين في حادث مقتل عضو "منصة القاهرة"

أعرب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، ستافان دي مستورا، عن "صدمته وحزنه" لوفاة عضو وفد المعارضة السورية المفاوض الموحد، وعضو منصة القاهرة، منير درويش في مستشفى بدمشق.