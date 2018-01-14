الأردن وألمانيا يستعرضان جهود الحرب على الإرهاب

استعرض العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين ووزيرة الدفاع الألمانية أورسولا فون دير ليين، في عمّان اليوم الأحد، التطورات المرتبطة بالحرب على الإرهاب، والتنسيق الدولي من أجل التصدي لمخاطر هذه الظاهرة، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية خاصة في المجالات العسكرية والدفاعية.

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وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، مساء اليوم، بأن لقاء العاهل الأردني والوزيرة فون دير ليين بحضور أعضاء من البرلمان الألماني، "تطرق إلى التطورات المرتبطة بالحرب على الإرهاب".

وجرى التأكيد على "أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، إقليميا ودوليا، وضمن استراتيجية شمولية، للتصدي لخطر الإرهاب، الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم".

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في المنطقة، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس"، حيث أكد العاهل الأردني ضرورة تسوية موضوع القدس ضمن إطار حل شامل يحقق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الملك عبد الله الثاني على أن "القدس يجب أن تكون مدينة تجمع ولا تفرق، وهي مفتاح تحقيق السلام وحل الصراعات والأزمات السياسية في الشرق الأوسط".

كما نبه إلى "ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذلك ضرورة العمل مع الإدارة الأميركية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية".

وأعربت وزيرة الدفاع الألمانية عن تقدير بلادها للدور المهم الذي يقوم به الأردن، إزاء قضايا المنطقة من خلال اتباع سياسة حكيمة وعقلانية، مؤكدة "ثقة ألمانيا بالأردن واستعدادها لتقديم الدعم والتعاون معه في مختلف المجالات".

كما أكدت تطلع ألمانيا للعب دور أكثر فاعلية في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما وأن أزمات اللجوء بينت مدى قرب أوروبا وتأثرها بما يحدث في أفريقيا والمنطقة.