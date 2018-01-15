اشتباكات في مطار معيتيقة الليبي وأنباء عن تعليق الرحلات الجوية

قالت قوة الردع الخاصة الليبية إن قوات تتبع بشير "البقرة" هاجمت، صباح اليوم الاثنين، مطار معيتيقة الدولي.

وأكدت قوات الردع الخاص التابعة لـحكومة الوفاق الوطني، في بيان لها، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن من بين المهاجمين مجرمين مطلوبين لدى قوة الردع بعد هروبهم وانضمامهم لميليشيا خارجة على القانون.

وتابعت "جار التعامل مع هؤلاء المجرمين إلى أن يتم دحرهم عن مطار معيتيقة والسجن الذي يقبع بِه أكثر من 2500موقوف".

وأفاد شهود عيان أن قوة الردع استخدمت الطيران لرد القوة المهاجمة التي لم يتضح أسباب مهاجمتها للمطار حتى الآن، يأتي ذلك في ظل تردد أنباء غير مؤكدة عن تعليق الرحلات الجوية المقررة.