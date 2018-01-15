لافروف: الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين صعب في الوضع الحالي

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن فرص إجراء حوار مباشر بين إسرائيل وفلسطين في الوضع الحالي قريبة من الصفر.

© AFP 2018/ ASHRAF SHAZLY الرئيس الفلسطيني: القدس عاصمة فلسطين للأبد مهما حاولت إسرائيل تغيير التاريخ والجغرافيا

موسكو-. وأشار لافروف خلال مؤتمره الصحفي السنوي الموسع إلى أن موسكو تحدثت عن المخاطر التي تشكلت من حالة الجمود في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، وعلقت على الوضع مع إعلان الرئيس دونالد ترامب نقل سفارة البلاد من تل أبيب إلى القدس، قائلا إن موسكو "تفهم تماما المشاعر" التي يواجهها الفلسطينيون الآن.

وأضاف: "على مدى أعوام طويلة، كانوا يقومون بتنازلات آحادية ومن دون مقابل. وكانوا على استعداد للمفاوضات المباشرة مع الإسرائيليين من دون شروط مسبقة، وكنا مستعدين لاستقبالهم لهذا الهدف على أراضي روسيا".

واوضح: "… في الوضع القائم أعتقد أن فرص الحوار المباشر تكاد تكون صفرا، وهذا أمر مؤسف".

وأضاف الوزير: "آمل أن نستطيع قريبا إجراء مشاورات مع شركائنا في الرباعية… ومناقشة ما الذي يجب فعله"، مشيرا إلى أنه لدى موسكو قريبا "اتصالات ثنائية مع الولايات المتحدة".