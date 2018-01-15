مصرع 3 جنود سعوديين برصاص "أنصار الله" في جازان جنوب غربي السعودية

لقي 3 جنود سعوديين، اليوم الإثنين، مصرعهم برصاص قناصين من مسلحي "أنصار الله" (الحوثيين) في قطاع جازان جنوب غربي السعودية.

صنعاء — سبوتنيك . ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن "وحدة القناصة في الجماعة قتلت، 3 جنود في الجيش السعودي في قرية قوى وموقعي قائم زبيد والدخان بجازان".

وأضافت أن مدفعية "أنصار الله" قصفت تجمعات عسكرية سعودية في برج موقع الدخان في ذات القطاع.

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" وحلفائها.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب قيام "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.