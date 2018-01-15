4 قتلى بقصف جوي للتحالف جنوب الحديدة في اليمن

قُتل 4 أشخاص، اليوم الاثنين، بقصف جوي شنه التحالف العربي الذي تقوده السعودية دعما لقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي على محافظة الحديدة غربي اليمن.

© Sputnik. STR قوات هادي تعلن تقدمها في صعدة شمال اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وأبلغ مصدر محلي في الحديدة وكالة "سبوتنيك" بأن "طيران التحالف شن اليوم الاثنين 15 غارة على مزرعة في مديرية الخوخة جنوب الحديدة، أسفرت عن مقتل 4 أشخاص".

وتقود السعودية، منذ آذار/ مارس 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، لدعم جهود الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في استعادة السيطرة على العاصمة صنعاء وشمال البلاد، الواقعة تحت سيطرة مسلحي جماعة "أنصار الله" وحلفائها.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب قيام "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل نحو 10 آلاف شخص، فيما جرح مئات الآلاف من المدنيين، بحسب إحصائيات صادرة عن منظمات أممية.