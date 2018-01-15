استهداف 5 طائرات مدنية خلال اشتباكات في ليبيا

كشف مصدر أمني أن طائرات مدنية كانت على مدرج مطار معيتيقة الدولي خلال الاشتباكات التي جرت، لافتا إلى استهداف 5 طائرات تابعة للخطوط الجوية الأفريقية.

© REUTERS/ Hani Amara "القاعدة" تهاجم مطار معيتيقة في ليبيا

بنغازي — سبوتنيك. قال المصدر، لوكالة "سبوتنيك"، إن طائرات تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية تم نقلها من مطار معيتيقة إلى مطار طرابلس الدولي، بعد أن تعرضت شركات الطيران لخسائر مادية واستهداف 5 طائرات تابعة للخطوط الأفريقية، منها طائرة شحن وطائرة نقل ركاب "ايرباص 330" وغيرها.

وأضاف المصدر "هناك منشآت مدنية أصيبت جراء الاشتباكات داخل مطار معيتيقة كبرج الرصد والملاحة الجوية، مؤكداً أن قوات المهاجمة هي كتيبة 33 مشاة التابعة لـ"بشير البقرة" التي تنتمي لحكومة الانقاذ التي يترأسها الغويل".

وأفاد المصدر بأن "عدد القتلى وصل إلى 16 قتيلا وأكثر من 37 مصابا بسبب الاشتباكات التي شهدها محيط مطار معيتيقة الدولي في عاصمة ليبيا فجر صباح اليوم".

وكان المجلس الرئاسي قد أعلن حالة الطوارئ القصوى في محيط المطار لاستكمال العمليات الأمنية، مؤكدا أنه تجري عملية ملاحقة الخارجين عن القانون، وحياة المواطنين، وسيتم تأمين محيط مطار معيتيقة بمساعدة الفرق والأجهزة الأمنية المختلفة.

واعتبر المجلس أن "هذه الأفعال لا تقتصر على محاولة إطلاق سراح إرهابيين، بل تدخل في نطاق محاولات عرقلة عملية الانتقال السياسي السلمي في البلاد، وإجهاض الجهود المحلية والدولية المبذولة لتحقيق الاستقرار في بلادنا، ولن تمر دون عقاب ووفقاً للقانون".

ووقعت اشتباكات بين قوات الردع الخاصة، التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وميليشيا تدعى "بشير البقرة" تابعة لتنظيم "القاعدة" الإرهابي، قرب مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس.