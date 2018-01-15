الجيش اليمني يتقدم في البيضاء عقب معارك دامية ضد "أنصار الله"

حققت قوات الجيش اليمني المدعومة بتحالف عربي ضد جماعة "أنصار الله"، اليوم الإثنين، تقدما جديدا في محافظة البيضاء وسط اليمن.

© AP Photo/ Hani Mohammed 4 قتلى بقصف جوي للتحالف جنوب الحديدة في اليمن

صنعاء — سبوتنيك. ووفقاً لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، تمكن الجيش اليمني من السيطرة على جبل الصرير في مديرية ناطع عقب معارك عنيفة مع مسلحي "أنصار الله "، خلفت قتلى وجرحى.

وأشارت الوكالة إلى أن "مواجهات تدور بين الطرفين في جبل البير والنشيف والسادة وموقع بلاد الفقراء الاستراتيجي الذي يطل على مناطق فضحة وجبل القرحاء وضهر لبان الاستراتيجية".

وأضافت الوكالة أن "طيران التحالف قصف تعزيزات لأنصار الله في مديرية نعمان بسلسلة غارات".

ويشهد اليمن منذ عام 2014 نزاعا مسلحا بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، التي بدأ تحالف عربي تقوده السعودية منذ 26 آذار/ مارس 2015 عملية عسكرية لدعمها، وبين جماعة "أنصار الله" والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وازدادت الأوضاع الأمنية في العاصمة اليمنية صنعاء سوءاً في أعقاب إقدام جماعة "أنصار الله" على قتل صالح وعدد من قيادات حزبه في 4 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأسفر النزاع في اليمن عن سقوط نحو 10 آلاف قتيل، ومئات الجرحى، بحسب إحصائيات منظمات أممية.