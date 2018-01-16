روسيا ترصد 6 خروقات لنظام وقف العمليات في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة وتركيا 10 خروقات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

© Sputnik. Nour Molhem روسيا تسجل 5 انتهاكات للهدنة بمناطق خفض التصعيد في سوريا

موسكو- سبوتنيك . وجاء في نشرة الوزارة الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 6 خروقات، بينما رصد الجانب التركي 10 خروقات".

وأضافت الوزارة في نشرتها: "ما زال الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 6 خروقات في محافظتي، حلب (3) واللاذقية (3).

و بدوره رصد الجانب التركي 10 خروقات وذلك في محافظات، حلب (1) ودمشق (7) وإدلب (2).

يذكر أن غالبية حالات إطلاق النار بشكل عشوائي تم رصدها في المناطق التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي.

.وجاء في النشرة أيضا أنه لم يقم مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 الساعة الأخيرة بتنفيذ أي عمليات إنسانية

وبشكل عام يبلغ إجمالي عدد العمليات الإنسانية 1727 عملية، وبلغ إجمالي وزن المساعدات الإنسانية التي تم توصيلها 2397.3 طنا.

كما تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 23 شخصا، وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 68428 شخصا.

وفي إطار التعاون مع الأمم المتحدة قام مركز المصالحة الروسي بتأمين مرور قافلة إنسانية واحدة من قبل الأمم المتحدة إلي مدينة تل شهاب بريف درعا.

وذلك بهدف توصيل شحنات إنسانية تضم المواد الغذائية والطبية إلى أهاليها، يبلغ إجمالي وزنها 123 طنا.

وتم خلال الــ 24 الساعة الماضية توقيع اتفاقية واحدة بشأن انضمام قرية دبابية بريف حمص إلى نظام وقف الأعمال القتالية وبذلك يبقي عددها الإجمالي 2329 مركزا سكنيا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وبقي 234 فصيلاً.