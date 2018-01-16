قرار جديد من السعودية بشأن ميناء الحديدة اليمني

وقالت بيتينا ليوشر من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف: "نناشد الأطراف على الأرض السماح لنا بمواصلة جلب الغذاء والدواء، سواء كان ذلك من ناحية إنسانية أو تجارية، بانتظام حتى يمكن درء المجاعة".
وقالت فضيلة شعيب من منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة بمرض الدفتيريا "تنتشر بسرعة" في اليمن مع ظهور 678 حالة إصابة و48 حالة وفاة بالمرض خلال أربعة أشهر مضيفة أن حملة تطعيم بدأت في البلاد.
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 16, 2018
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 16, 2018
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