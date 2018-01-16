قرار جديد من السعودية بشأن ميناء الحديدة اليمني

اتخذ التحالف بقيادة السعودية، اليوم الثلاثاء 16 يناير/ كانون الثاني، قرارا جديدا بشأن ميناء الحديدة اليمني.

© REUTERS/ Abduljabbar Zeyad الأمم المتحدة تعلن وصول روافع جديدة إلى ميناء الحديدة اليمني

وقالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، إن التحالف بقيادة السعودية في اليمن، سمح لأربع رافعات تمولها الولايات المتحدة بالعمل في ميناء الحديدة حتى يوم الجمعة، داعية إلى تمديد هذا الموعد للسماح باستمرار إنزال بضائع لإنقاذ الأرواح، وذلك وفقاً لوكالة "رويترز".

وقالت بيتينا ليوشر من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في إفادة بجنيف: "نناشد الأطراف على الأرض السماح لنا بمواصلة جلب الغذاء والدواء، سواء كان ذلك من ناحية إنسانية أو تجارية، بانتظام حتى يمكن درء المجاعة".

وقالت فضيلة شعيب من منظمة الصحة العالمية، إن حالات الإصابة بمرض الدفتيريا "تنتشر بسرعة" في اليمن مع ظهور 678 حالة إصابة و48 حالة وفاة بالمرض خلال أربعة أشهر مضيفة أن حملة تطعيم بدأت في البلاد.

— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 16, 2018

— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) January 16, 2018

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