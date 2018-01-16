زلزال بقوة 2,5 ريختر يضرب شمال غربي المدينة المنورة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية أن محطات الرصد الزلزالي التابعة لها سجلت هزة أرضية، اليوم الثلاثاء، بقوة 2,5 درجة على مقياس ريختر، يقع مركزها على بعد 14 كم شمال غربي المدينة المنورة.

وأوضحت الهيئة أن سكان الأحياء الغربية في المدينة المنورة شعروا بهزة أرضية قوتها 2,5 درجة على مقياس ريختر.

سجلت محطات الرصد الزلزالي التابعة للهيئة هزة أرضية ظهر اليوم 29 ربيع الآخر 1439 هـ الموافق 16 يناير 2018 م الساعة الثانية وتسع وخمسون دقيقة بالتوقيت المحلي بقوة 2.5 درجة على مقياس ريختر وتبعد مسافة 14 كم شمال غرب المدينة المنورة، وتم الشعور بالهزة في المناطق القريبة من الهزة. — هيئة المساحة الجيولوجية السعودية (@SgsOrgSa) January 16, 2018

​من جانبها، نقلت صحيفة "سبق" السعودية عن مصادر قولها "إن الهزة كانت بسبب تفجير في طريق حديث تعمل فيه إحدى الشركات غرب المدينة المنورة".

كما أكد مدير عام المركز الوطني للزلازل والبراكين الدكتور هاني محمود زهران للصحيفة "وقوع هزة أرضية شمال غربي المدينة المنورة بـ 14 كيلو على خط طول 39 / 7,5 وتبلغ قوتها 2,5".