إطلاق سراح رجل الأعمال السعودي خالد الملحم

© AFP 2018/ FAYEZ NURELDINE إطلاق سراح محتجزين في "الريتز" بينهم مسؤول سعودي سابق

وكان الملحم، وهو نائب رئيس البنك السعودي البريطاني بين عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال البارزين الذين جرى توقيفهم في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر في إطار ما وصفه مسؤولون سعوديون بأنه حملة على الفساد.

ولم يتسن الحصول على تعليق من الملحم اليوم الثلاثاء وامتنعت جهة إعلامية سعودية حكومية عن التعليق قائلة إن جميع الموقوفين في إطار التحقيق لهم الحق في الحفاظ على خصوصيتهم.

وتحدثت المصادر طالبة عدم نشر أسمائها نظرا لحساسية الأمر.

ولم تتضح شروط إخلاء سبيل الملحم أو المزاعم التي كان يواجهها.