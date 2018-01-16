رغم أزمة سد النهضة... انفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا

تشهد العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا انفراجة مرتقبة على الرغم من الأزمة المندلعة بين البلدين بسبب "سد النهضة" وآثاره على حصة مصر من مياه النيل.

© Sputnik. Aleksei Nikolskiy بالفيديو...مصر تستعد لمواجهة أزمة مياه محتملة بسبب سد النهضة

أعلن السفير محمد إدريس، مساعد وزير الخارجية المصرية للشؤون الأفريقية، أن الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر إثيوبيا قد بدأت أعمالها اليوم الثلاثاء، بمقر وزارة الخارجية على مستوى كبار المسؤولين والخبراء.

وقال مساعد وزير الخارجية في بيان صحفي، إن اللجنة سوف تعقد خلال هذه الدورة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى منذ اتفاق الدولتين على رفع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي.

وأكد إدريس أنه من المقرر أن تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك، في مجالات التجارة والصناعة، والاستثمار، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعدين، والكهرباء، والصحة، والسياحة، والتعليم، والثقافة.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة المشتركة أعمالها على مستوى الوزراء غدا الأربعاء تمهيداً للانعقاد على المستوى الرئاسي خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة.