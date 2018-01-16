رغم أزمة سد النهضة... انفراجة في العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا

وقال مساعد وزير الخارجية في بيان صحفي، إن اللجنة سوف تعقد خلال هذه الدورة على مستوى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الإثيوبي للمرة الأولى منذ اتفاق الدولتين على رفع مستوى اللجنة الوزارية المشتركة إلى المستوى الرئاسي.
وأكد إدريس أنه من المقرر أن تشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك، في مجالات التجارة والصناعة، والاستثمار، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعدين، والكهرباء، والصحة، والسياحة، والتعليم، والثقافة.
ومن المقرر أن تواصل اللجنة المشتركة أعمالها على مستوى الوزراء غدا الأربعاء تمهيداً للانعقاد على المستوى الرئاسي خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء الإثيوبي إلى القاهرة.
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