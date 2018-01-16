بالصور... آثار الهجوم الدامي على الطائرات في مطار طرابلس

أغلقت السلطات الليبية المطار الدولي الوحيد الصالح للعمل في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من مقتل 20 شخصا وإصابة طائرات عدة بأضرار جراء قتال اندلع في محيطه.

© AFP 2018/ MAHMUD TURKIA ليبيا: مطار طرابلس يعلق رحلاته بسبب الاشتباكات

ذكر بيان صادر عن سلطات مطار معيتيقة، أنه تم تحويل جميع الرحلات المجدولة إلى مدينة مصراتة، بحسب ما نشرته وكالة " فرانس برس ".

وتم إخلاء المطار أمس الإثنين، بعدما هاجمه مسلحون في محاولة لتحرير عدد من السجناء التابعين لمجموعتهم المحتجزين في المنشأة.

وصرحت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 63 بجروح جراء الاشتباكات.

ولم تحدد الوزارة إن كان الضحايا من المدنيين أو المقاتلين.

وتعرضت خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية الأفريقية، إحداهن طائرة شحن، لأضرار كبير جراء القتال.

وأشارت شركة طيران البراق الليبية الخاصة إلى أن اثنتين من طائراتها من طراز "بوينغ" تضررتا.