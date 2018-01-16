بالصور... آثار الهجوم الدامي على الطائرات في مطار طرابلس

وتم إخلاء المطار أمس الإثنين، بعدما هاجمه مسلحون في محاولة لتحرير عدد من السجناء التابعين لمجموعتهم المحتجزين في المنشأة.
وصرحت وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة، أن 20 شخصا قتلوا وأصيب 63 بجروح جراء الاشتباكات.
ولم تحدد الوزارة إن كان الضحايا من المدنيين أو المقاتلين.
وتعرضت خمس طائرات تابعة للخطوط الجوية الأفريقية، إحداهن طائرة شحن، لأضرار كبير جراء القتال.
وأشارت شركة طيران البراق الليبية الخاصة إلى أن اثنتين من طائراتها من طراز "بوينغ" تضررتا.
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