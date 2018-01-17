هكذا رد بن سلمان على الرئيس هادي عندما طلب منه التدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني

أجرى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي اتصالا هاتفيا، مساء أمس الثلاثاء، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بحثا خلاله تطورات الأزمة اليمنية، والتحديات الاقتصادية الراهنة التي يوجهها الشعب اليمني.

© REUTERS/ Faisal Al Nasser عرض من بن سلمان لأنصار الله لإيقاف الحرب في اليمن

ووفقا لقناة " العربية "، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان دعم بلاده لليمن وقيادته الشرعية واقتصاده، لتجاوز التحديات الراهنة في المجالات كافة.

وتطرق الاتصال إلى مواقف المملكة الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف، والتأكيد على مواصلة هذا الدعم والمواقف الأخوية المتينة التي تجمعهما والمصير الواحد والهدف المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين.

وجدد ولي العهد السعودي وقوف المملكة الدائم الى جانب اليمن وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي لتجاوز تحدياته والانتصار لخياراته والخروج به الى بر الأمن، وأكد دعم المملكة لليمن ومعيشة شعبة واقتصاده الوطني لتجاوز التحديات الراهنة في كل المجالات الخدمية والاقتصادية والانطلاق صوب المستقبل المنشود.