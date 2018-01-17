هكذا رد بن سلمان على الرئيس هادي عندما طلب منه التدخل لإنقاذ الاقتصاد اليمني

وتطرق الاتصال إلى مواقف المملكة الداعمة لليمن في مختلف المواقف والظروف، والتأكيد على مواصلة هذا الدعم والمواقف الأخوية المتينة التي تجمعهما والمصير الواحد والهدف المشترك للبلدين والشعبين الشقيقين.
وجدد ولي العهد السعودي وقوف المملكة الدائم الى جانب اليمن وقيادته الشرعية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي لتجاوز تحدياته والانتصار لخياراته والخروج به الى بر الأمن، وأكد دعم المملكة لليمن ومعيشة شعبة واقتصاده الوطني لتجاوز التحديات الراهنة في كل المجالات الخدمية والاقتصادية والانطلاق صوب المستقبل المنشود.
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