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13:36 17 يناير/ كانون الثاني 2018
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    شيخ الأزهر

    شيخ الأزهر يقترح 2018 عام القدس الشريف

    © REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY
    العالم العربي
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    الموضوع:
    القدس...ودول العالم (27)
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    اقترح شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، أن يخصص هذا العام ليكون عاما للقدس الشريف، تعريفا به ودعما ماديا ومعنويا للمقدسيين، ونشاطا إعلاميا وثقافيا تتعهده مؤسسات رسمية، مثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني.

    محمود عباس
    © REUTERS/ MOHAMED ABD EL GHANY
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    وقال الطيب، خلال كلمته الافتتاحية، إن هذا المؤتمر هو الثاني عشر في تاريخ المؤتمرات التي عقدها الأزهر لنصرة القدس وكشف الكيان الصهيوني، حيث كان آخرها منذ 30عاما، مؤكداً أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل يجب أن يُقابل بتفكير إسلامي وعربي جديد وجدي يحترم عروبة القدس وحرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية.

    وتوجه الطيب بنداء للأمة الإسلامية والعربية كلها، بالقول: "إنها أمة مستهدفة بدينها وهويتها ومناهجها التربوية ووحدة شعوبه"، وأضاف أن "العد التنازلي لتقسيم المنطقة بدأ لتفتيتها ولتنصيب الكيان الصهيوني شرطيا عليها بأسرها".

    ودعا شيخ الأزهر إلى "سلام مشروط بالعدل والاحترام لا يعرف الذل أو الخنوع"، قائلا: "ندق من جديد ناقوس الخطر للتصدي للعبث الصهيوني الهمجي الذي تدعمه سياسات دولية".

    الموضوع:
    القدس...ودول العالم (27)

    انظر أيضا:

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