تسجيل
16:28 17 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    سوريون

    نحو 30 % من أهالي ريف دمشق عادوا لمنازلهم وتسهيلات لعودة من هم خارج البلاد

    © Sputnik. MORAD SAEED
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلن محافظ ريف دمشق علاء منير إبراهيم أن نسبة العائدين المهجرين إلى مناطقهم بلغت 30 بالمئة بعد إعادة الأمان والخدمات لهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية، علما أنها كانت في العام الماضي صفرا في المئة.

    سكان دير الزور المهجرين يصعدون بالحافلات
    © Sputnik. Morad Saeed
    سوريا...عودة 3 آلاف من المهجرين إلى قراهم في ريف دير الزور الشرقي
    وبيّن في تصريح لصحيفة "الوطن" السورية عودة 1500 أسرة أخيرا إلى منطقة الزبداني.

    وأكد محافظ ريف دمشق أن المحافظة تعمل على تسهيل عودة المهجرين من خارج البلاد، وأن هذا الملف يسير بسرعة كبيرة ولاسيما فيما يتعلق بموضوع الموافقات.

    واعتبر إبراهيم أن الوضع في ريف دمشق أفضل بكثير عن السنوات الماضية، ولاسيما بعد عودة الكثير من الأهالي إلى جانب عودة معظم مؤسسات الدولة إليها، مضيفا إن الأشهر الأولى من العام الحالي ستكون ممتازة ولاسيما أن هناك بعض المناطق يتم العمل على إجراء مصالحات فيها مثل يلدا وببيلا.

    وفيما يتعلق بمنطقة "بيت" جن في الغوطة الغربية كشف إبراهيم أن الذين تمت تسوية أوضاعهم بلغ أكثر من 300 شخص فضلوا البقاء في المنطقة، مؤكدا أنه كان هناك مشروع لفصل هذه المنطقة لتكون حزام أمان لإسرائيل، إلا أنه أخفقت نتيجة إنجازات الجيش العربي السوري وإتمام المصالحة فيها.

    وأكد إبراهيم أنه تمت إعادة الأسر التي هجرت من تلك المنطقة، كاشفا أن ورشات العمل بدأت بتقييم الأضرار في تلك المنطقة وأنه زارها أمس الأول للإطلاع على أرض الواقع ووضع برنامج سريع لتأهيل المؤسسات الخدمية.

    وفيما يتعلق بمنطقة داريا أكد محافظ الريف أن ورشات العمل بدأت بالعمل في المنطقة وأنه يتم العمل على توقيع العقود مع مؤسسة الإسكان العسكري لعودة 20 ألف أسرة بما يقارب 100 ألف مواطن.

    وكان محافظ ريف دمشق أشار في وقت سابق إلى أنه تم صرف ما يقارب 11 مليار ليرة لتأهيل البنى التحتية في منطقة وادي بردى إضافة إلى تخصيص ما يقارب من مليار ليرة لتأهيل مدخل داريا إضافة إلى المبالغ المخصصة لإزالة الأنقاض في المناطق التي تمت فيها المصالحات ودخلتها مؤسسات الدولة.

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يؤمن عودة عشرات المهجرين من مخيم الركبان إلى منازلهم
    إغلاق عدد من مراكز إيواء المهجرين في العاصمة دمشق
    شاهد كيف تعامل الدولة السورية المهجرين داخل مراكز الإيواء
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الأمن في سوريا, تامين عودة المهجرين, الحكومة السورية, محافظ ريف دمشق, ريف دمشق, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    محطة مترو إليكتروزوفودسكايا في موسكو
    مترو موسكو...فن العمارة المخفية تحت الأرض
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية
    خارطة توازن القوى في إدلب السورية

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك