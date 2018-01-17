تسجيل
17:55 17 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب

    برلماني سابق: نخشى انتقام السلطات البحرينية من نبيل رجب

    Twitter/NABEELRAJAB
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    عبر المعارض والنائب السابق في البرلمان البحريني، جواد فيروز، اليوم الأربعاء، عن خشيته مما وصفه بـ"انتقام" السلطات البحرينية من الحقوقي البارز نبيل رجب، الذي ينفذ حكما بالسجن مدته سنتين؛ بأن تلصق به تهمة معارضة مشاركة بلاده والمملكة العربية السعودية في الحرب على اليمن، وإصدار حكم مشدد بحقه، قد يصل في أقصاه إلى السجن 15 سنة.

     

    الناشط الحقوقي البحريني نبيل رجب
    Twitter/NABEELRAJAB
    الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب ومنعه من السفر للخارج
    القاهرة — "سبوتنيك": وقال فيروز، الذي يرأس مركز "سلام" للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومقره العاصمة البريطانية لندن، في حديث بالهاتف مع "سبوتنيك"، "ما تبقى من فترة الحكم السنتين بحقه هو نحو 9 شهور، لكن هناك تهمة أخرى تلفقها السلطات (البحرينية) له، وتتلخص في معارضته الصريحة لمشاركة بلاده في حرب اليمن، وستنظر المحكمة في هذه التهم، الشهر القادم، وهناك خشية أن يصدر بحقه حكماً مشدداً، يصل في أقصاه إلى 15 سنة سجن فعلي، وأن يكون الحكم انتقامياً، وليس حسب القوانين والشرائع".

    وأوضح فيروز، أن وضع رجب الصحي غير مستقر، قائلا: "الحقوقي نبيل رجب تردد في الآونة الأخيرة، على العيادات الصحية في السجن البحريني، وبقي لفترة طويلة في المستشفى، نظرا لحالته الصحية المتدهورة.. السلطات البحرينية لا تراعي الظرف الصحي له ولا للآخرين، الذين يعيشون أوضاعا صحية مزرية في السجون، ومنهم من توفى بالفعل في السجن، بسبب المرض".

    وأثنى النائب السابق على بيان الاتحاد الأوروبي بشأن الحقوقي رجب والمعارضين الآخرين، الذين ينفذون أحكاما بالسجن في المملكة الخليجية، وقال: "آن الأوان لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، والبدء في عملية إصلاح شاملة بالبلاد". 

    وكان الاتحاد الأوروبي دعا أمس، الحكومة البحرينية لإطلاق سراح المعارض، الحقوقي نبيل رجب، بما في ذلك لأسباب إنسانية؛ وذلك بعد يومين من ردّ محكمة النقض البحرينية طعن قدمه رجب على حكم بالسجن مع النفاذ لعامين بتهمة "بث أخبار كاذبة"، مفادها أن "السلطات البحرينية تعرّض السجناء السياسيين للتعذيب".

    وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان: "نكرر دعوتنا للحكومة البحرينية لإطلاق سراح السيد رجب، بما في ذلك لأسباب إنسانية.. وينبغي على حكومة البحرين أن تظهر التزاما بأجندة الإصلاح الخاصة بها، من خلال دعم حرية التعبير.. إن قمع أصوات المعارضة لا يسهم إلا في إثارة الاستياء وعدم الاستقرار".

    وأضاف البيان، "يشجع الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف في البحرين على استئناف الحوار المفضي إلى المصالحة الوطنية بطريقة سلمية وبناءة".

    وحكم على نبيل رجب في 10 تموز/يوليو 2016، بالسجن لمدة عامين، بتهمة "نشر أخبار وبيانات وشائعات كاذبة حول الوضع الداخلي في المملكة، والتي من شأنها أن تقوض هيبتها ومكانتها"؛ وأيّدت محكمة استئناف البحرينية هذا الحكم، في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

    كما يُحاكم رجب، الذي اعتقل في يونيو/ حزيران 2016، على تهم تتعلق بتغريدات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انتقد من خلالها دور السعودية في الحرب على اليمن، وكذلك ممارسة السلطات البحرينية التعذيب في سجن "جو" المركزي، حيث يقبع مئات المعتقلين السياسيين.

    وتواجه السلطات البحرينية انتقادات مستمرة من منظمات دولية تعنى بحقوق الإنسان؛ وتطالب هذه المؤسسات والهيئات الدولية بإلغاء التهم الموجهة لنبيل رجب، والإفراج الفوري عنه، خاصة وأنه يعاني من أمراض مزمنة.    

     

    انظر أيضا:

    الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب ومنعه من السفر للخارج
    الكلمات الدلالية:
    جواد فيروز, نبيل رجب, البحرين, المملكة العربية السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    محطة مترو إليكتروزوفودسكايا في موسكو
    مترو موسكو...فن العمارة المخفية تحت الأرض
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك