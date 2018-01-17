بالصور... الحزن يعم قرية في السعودية

© AP Photo/ Mark Lennihan حادث سيارة "عجيب" يتحدى الطبيعة (فيديو)

ذكر موقع "العربية" السعودي أن القرية ودعت سبعة أفراد من أسرة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال، لقوا مصرعهم، أمس، في حادث مروع، نتج عن تصادم شاحنة كبيرة، بمركبة عائلية، على طريق صبيا — هروب، بالقرب من مركز الكدمي.

وقال شقيق المتوفين، محمد سامي حنين للموقع السعودي، إنه فقد في هذا الحادث زوجة والده، وستة إخوة له، بينهم ثلاثة من والده (أبناء المتوفية معهم)، وهم يحيى بالصف الثالث الثانوي، وممدوح بالدراسة المتوسطة، والصغير أسامة بالصف الأول الابتدائي، إضافة إلى شقيقاته الثلاث، سارة، وهاجر، بالابتدائي، وريم في الروضة.

وأضاف محمد أن والده أصيب في الحادث، وأبلغهم بالخبر، بعد دخوله المستشفى، وتم دفن المتوفين جميعا في مقبرة السلع، بعد صلاة عصر اليوم (الأربعاء).. موضحا أن المتسبب الأول بالحادث، هو الحفر الموجودة في الطريق، والتي حاول سائق التريلا تفاديها، فاصطدم بسيارة الأهل، ليأخذ هذا الحادث الحزين، سعادة الأسرة، التي كان أفرادها في نزهة، ومتجهين إلى مركز هروب، لقضاء وقتهم هناك إلا أن إرادة الله سبقتهم.