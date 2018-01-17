بالصور... الحزن يعم قرية في السعودية

وقال شقيق المتوفين، محمد سامي حنين للموقع السعودي، إنه فقد في هذا الحادث زوجة والده، وستة إخوة له، بينهم ثلاثة من والده (أبناء المتوفية معهم)، وهم يحيى بالصف الثالث الثانوي، وممدوح بالدراسة المتوسطة، والصغير أسامة بالصف الأول الابتدائي، إضافة إلى شقيقاته الثلاث، سارة، وهاجر، بالابتدائي، وريم في الروضة.
وأضاف محمد أن والده أصيب في الحادث، وأبلغهم بالخبر، بعد دخوله المستشفى، وتم دفن المتوفين جميعا في مقبرة السلع، بعد صلاة عصر اليوم (الأربعاء).. موضحا أن المتسبب الأول بالحادث، هو الحفر الموجودة في الطريق، والتي حاول سائق التريلا تفاديها، فاصطدم بسيارة الأهل، ليأخذ هذا الحادث الحزين، سعادة الأسرة، التي كان أفرادها في نزهة، ومتجهين إلى مركز هروب، لقضاء وقتهم هناك إلا أن إرادة الله سبقتهم.
#وزارة_النقل— أبو هاني (@yzad_2) January 17, 2018
الطرق في #جازان تزهق من الأروح مالا تفعله الحرب في #الحد_الجنوبي!؟
وابناء المنطقة لا بواكي لهم
صور لمواطن يقف مكلوما امام عائلته التي راحت ضحية طرق جازان المترهلة pic.twitter.com/kK1gXSZUvq
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