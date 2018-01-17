قتلى وجرحى بغارات للتحالف على تعز وصعدة والجوف في اليمن

سقط 12 يمنياً بين قتيل وجريح بقصف جوي للتحالف العربي بقيادة السعودية على محافظات تعز وصعدة والجوف في اليمن.

صنعاء — سبوتنيك . وقال مصدر محلي في محافظة تعز جنوب غربي اليمن لـ"سبوتنيك": إن 4 أشخاص قتلوا اليوم الأربعاء 17 يناير/ كانون الثاني، بغارتين لطيران التحالف على شاحنة في قرية الأزيود بمديرية المخا.

وأضاف أن أكثر من 3 أشخاص لقوا مصرعهم بقصف طيران التحالف سوق النجيبة في مديرية موزع.

في الأثناء، أصيب 3 بجراح متوسطة بغارة جوية لطيران التحالف على مزرعة في منطقة آل الزماح بمديرية باقم في محافظة صعدة الحدودية.

واستهدف طيران التحالف بـ8 غارات منطقة البقع في مديرية كتاف، وشن غارتين منطقة آل قراد في باقم.

كما قصف طيران التحالف بغارتين منطقة آل الشيخ في مديرية منبه ومنطقة شعبان في مديرية رازح.

ونفذت القوات السعودية قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة في مديريات رازح ومنبه وغمر.

واستهدفت مروحيات أباتشي تابعة للتحالف منطقة شجع في مديرية كتاف بصعدة.

وجُرح اثنان جراء قصف طيران التحالف بغارتين شاحنةً في مديرية رجوزة بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.