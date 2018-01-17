قتلى وجرحى بغارات للتحالف على تعز وصعدة والجوف في اليمن

وأضاف أن أكثر من 3 أشخاص لقوا مصرعهم بقصف طيران التحالف سوق النجيبة في مديرية موزع.
في الأثناء، أصيب 3 بجراح متوسطة بغارة جوية لطيران التحالف على مزرعة في منطقة آل الزماح بمديرية باقم في محافظة صعدة الحدودية.
واستهدف طيران التحالف بـ8 غارات منطقة البقع في مديرية كتاف، وشن غارتين منطقة آل قراد في باقم.
كما قصف طيران التحالف بغارتين منطقة آل الشيخ في مديرية منبه ومنطقة شعبان في مديرية رازح.
ونفذت القوات السعودية قصفاً صاروخياً ومدفعياً على مناطق متفرقة في مديريات رازح ومنبه وغمر.
واستهدفت مروحيات أباتشي تابعة للتحالف منطقة شجع في مديرية كتاف بصعدة.
وجُرح اثنان جراء قصف طيران التحالف بغارتين شاحنةً في مديرية رجوزة بمحافظة الجوف الحدودية مع السعودية.
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