مصدر عسكري: صاروخ "أنصار الله" على نجران أسفر عن خسائر في المعسكر السعودي

أكد مصدر عسكري في صنعاء أن مسلحي "أنصار الله" أطلقوا صاروخا بالستيا على أحد المعسكرات السعودية في نجران، مما أسفر عن خسائر في المعسكر.

صنعاء — سبوتنيك. وأطلقت جماعة "أنصار الله" صاروخاً باليستياً على قطاع نجران جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء إن "وحدة الصواريخ في جماعة "أنصار الله" أطلقت اليوم الخميس، صاروخاً باليستياً قصير المدى على معسكر الدفاع الجوي في نجران".

وأضاف، أن "الصاروخ الباليستي، الذي لم يحدد نوعه، أسفر عن وقوع خسائر في المعسكر".