السفير السعودي لدى اليمن يصل إلى عدن (صور وفيديو)

وصل السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، اليوم الخميس 18 يناير/كانون الثاني، إلى مدينة عدن - مقر حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي- والتي أعلنتها عاصمة مؤقتة للبلاد.

© REUTERS/ Saudi Press Agency الملك سلمان يصدر توجيهاته بإيداع ملياري دولار أمريكي في حساب البنك المركزي اليمني

وعقب وصوله إلى عدن، قال السفير السعودي لدى اليمنية: "دعم المملكة للشعب اليمني ليحيا بأمان واستقرار في حاضره ومستقبله"، وذلك وفقاً لقناة "الإخبارية" السعودية.

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت إجراءات اضطرارية، بسبب الحرب الدائرة في اليمن منذ 2015 وسيطرة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء، ومنها تحويل مكتب السفارة السعودية في صنعاء ومكتب القنصلية في عدن، إلى مدينة جدة السعودية، بحيث تكون معاملات اليمنيين عبر القنصلية اليمنية في جدة وتقدم للسفارة السعودية.

وأضافت القناة السعودية، أن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، قام بزيارة موانئ عدن والتقي المسؤولين الحكوميين هناك، كما استقبل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، السفير السعودي، بمقر إقامته في عدن.

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— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 18, 2018

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 18, 2018

— عبدالعزيز أبوسعد (@a_abusead) January 18, 2018

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