السفير السعودي لدى اليمن يصل إلى عدن (صور وفيديو)

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت إجراءات اضطرارية، بسبب الحرب الدائرة في اليمن منذ 2015 وسيطرة "أنصار الله" على العاصمة صنعاء، ومنها تحويل مكتب السفارة السعودية في صنعاء ومكتب القنصلية في عدن، إلى مدينة جدة السعودية، بحيث تكون معاملات اليمنيين عبر القنصلية اليمنية في جدة وتقدم للسفارة السعودية.
وأضافت القناة السعودية، أن السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، قام بزيارة موانئ عدن والتقي المسؤولين الحكوميين هناك، كما استقبل رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، السفير السعودي، بمقر إقامته في عدن.
صور | سفير #المملكة لدى #اليمن يلتقي رئيس الوزراء اليمني. #الإخبارية pic.twitter.com/MK6kSABvIf— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 18, 2018
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 18, 2018
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 18, 2018
— عبدالعزيز أبوسعد (@a_abusead) January 18, 2018
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